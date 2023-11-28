США повертають фокус уваги з війни на Близькому Сході до України – The Guardian
Держсекретар США Ентоні Блінкен почав повертати увагу до України, НАТО та Західних Балкан після тижнів інтенсивної уваги до війни на Близькому Сході.
Про це пише The Guardian.
У попередні місяці більшість часу держсекретар приділяв кризі в Газі. Зокрема, він здійснив дві поїздки на Близький Схід.
"Тепер, на тлі ознак того, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас, термін дії якої закінчується в понеділок, може бути продовжена, Блінкен відлітає до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО", – зазначили журналісти.
У Брюсселі Альянс збирається підтвердити свою підтримку захисту України від вторгнення росії, вивчити шляхи послаблення напруженості між Косово та Сербією та розглянути підготовку до 75-річчя НАТО наступного року.
Дводенна сесія у вівторок і середу включатиме перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.