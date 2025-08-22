Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США представили новий літак для флоту, який може замінити знаменитий T-45 Goshawk

22 серпня 2025, 15:07
фото TWZ
Тренувальний літак, оснащений двома двигунами, отримав назву Freedom Trainer.
Аерокосмічна компанія Sierra Nevada Corporation (SNC) представила пропозицію для програми Undergraduate Jet Training System (UJTS) ВМС США, що покликана знайти новий тренувальний літак для флоту.
 
Про це повідомляє Breaking Defense. 
 
Запропонований компанією SNC двомісний літак з двома двигунами під назвою Freedom Trainer певною мірою базується на розробці, яку раніше компанія створила разом із Turkish Aerospace Industries. 
 
Відтоді SNC продовжувала розвивати цей проєкт і нині планує стати головним підрядником програми UJTS.
 
"‎Наша мета полягає в тому, щоб покращити ефективність і якість підготовки, водночас зменшивши її вартість"‎, – заявили у Sierra Nevada Corporation. 
 
Передбачається, що Freedom Trainer матиме суттєво нижчі витрати на обслуговування, ніж у діючих тренувальних літаків Військово-морських сил США. Ресурс планера у 16 000 годин усуває потребу у непланових програмах продовження строку служби. 
 
На відміну від T-45, новий літак не повинен здійснювати фактичної посадки на авіаносець. Проте він може виконувати заходи на посадку з торканням смуги.
 
Потенційні конкуренти Sierra Nevada Corporation включають Boeing, Textron, Lockheed Martin, а також маловідому фірму Stavatti. Таким чином, попереду у SNC складна конкурентна боротьба. 

 

