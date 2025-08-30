США продасть Україні обладнання для Patriot та послуги зв'язку

Загальна погоджена сума - близько 330 мільйонів доларів

Державний департамент США дав згоду на продаж Україні військового обладнання та послуг на загальну суму приблизно 330 мільйонів доларів.

Про це зазначено на сайті Управління воєнного співробітництва Пентагону.

Майже 180 мільйонів буде отримано за деталі, програмне забезпечення, технічну підтримку, модифікації та інші вдосконалення систем протиповітряної оборони Patriot.

Ще у 150 мільйонів Сполучені Штати оцінили послуги супутникового зв'язку - тут підрядником виступатиме відома компанія Starlink Services Ілона Маска.