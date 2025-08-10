Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США припиняють фінансувати війну в Україні – Венс

10 серпня 2025, 20:55
США припиняють фінансувати війну в Україні – Венс
Wikipedia
Європа може купувати зброю в США самостійно
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати припиняють пряме фінансування війни в Україні, пояснивши це прагненням досягти мирного врегулювання конфлікту.
 
Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.
 
"Якщо європейські країни бажають взяти ініціативу на себе та закуповувати озброєння у наших виробників – ми не заперечуємо. Але самостійно фінансувати це надалі не будемо", – підкреслив Венс.
 
Серед інших його заяв щодо переговорного процесу:
  • Запланована зустріч Дональда Трампа та владіміра путіна є серйозним проривом у дипломатії США;
  • Трамп не має впевненості в успіху діалогу, але вважає важливим надати йому шанс;
  • Вашингтон виступає за врегулювання з урахуванням нинішньої лінії фронту;
  • США працюють над узгодженням дати зустрічі Володимира Зеленського та путіна для обговорення завершення війни;
  • Білий дім зберігатиме відкритий канал комунікації з Україною та її президентом.
 
Венс також наголосив, що США засуджують російське вторгнення і прагнуть встановити тривалий мир. За його словами, єдиний реальний шлях до цього – безпосередні переговори між сторонами конфлікту, без обміну взаємними звинуваченнями, а з готовністю знайти компроміс.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

