США припиняють фінансувати війну в Україні – Венс
10 серпня 2025, 20:55
Європа може купувати зброю в США самостійно
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати припиняють пряме фінансування війни в Україні, пояснивши це прагненням досягти мирного врегулювання конфлікту.
Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.
"Якщо європейські країни бажають взяти ініціативу на себе та закуповувати озброєння у наших виробників – ми не заперечуємо. Але самостійно фінансувати це надалі не будемо", – підкреслив Венс.
Серед інших його заяв щодо переговорного процесу:
- Запланована зустріч Дональда Трампа та владіміра путіна є серйозним проривом у дипломатії США;
- Трамп не має впевненості в успіху діалогу, але вважає важливим надати йому шанс;
- Вашингтон виступає за врегулювання з урахуванням нинішньої лінії фронту;
- США працюють над узгодженням дати зустрічі Володимира Зеленського та путіна для обговорення завершення війни;
- Білий дім зберігатиме відкритий канал комунікації з Україною та її президентом.
Венс також наголосив, що США засуджують російське вторгнення і прагнуть встановити тривалий мир. За його словами, єдиний реальний шлях до цього – безпосередні переговори між сторонами конфлікту, без обміну взаємними звинуваченнями, а з готовністю знайти компроміс.