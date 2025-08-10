США припиняють фінансувати війну в Україні – Венс

Європа може купувати зброю в США самостійно

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати припиняють пряме фінансування війни в Україні, пояснивши це прагненням досягти мирного врегулювання конфлікту.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Якщо європейські країни бажають взяти ініціативу на себе та закуповувати озброєння у наших виробників – ми не заперечуємо. Але самостійно фінансувати це надалі не будемо", – підкреслив Венс.