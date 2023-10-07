США розглядають варіант тристороннього обміну системами ППО між НАТО, Польщею та Україною – ЗМІ

Команда Байдена шукає "креативні" шляхи для продовження підтримки Києва.

Команда президента США Джо Байдена і законодавці шукають “креативні способи” продовження надання допомоги Україні. Зокрема, один із "обхідних шляхів" може бути запропонований сенатором-демократом Крісом Ван Голленом.

Про це повідомляє Politico.

Він обмірковує тристоронній обмін, в якому Польща, член НАТО, отримує американські системи "Залізний купол" і передає частину своїх систем ППО в Україну.

Це сталося після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надіслати "Залізний купол", від якого залежить захист Єрусалиму від ракет, що випускаються з сектора Газа, — безпосередньо в Україну. Ізраїль, який є співвиробником цієї системи, має право вето на її передачу.

Ван Голлен повідомив Politico, що бачить Польщу, яка минулого року придбала у США системи протиракетної оборони Patriot, перспективним партнером.

"Польща може відправити свої системи Patriot в Україну, де вже розгорнуті системи Patriot - такий собі обмін, тому що поки наші дві батареї "Залізного купола" залишаються у розпорядженні Сполучених Штатів, це нормально", - сказав Ван Голлен.

Для адміністрації Байдена і прихильників України в Конгресі є сенс планувати “креативні шляхи” для збереження потоку зброї. Але ці схеми вказують на глибинний песимізм щодо того, що законодавці не зможуть пройти стандартний шлях: винести законопроект про допомогу Україні на голосування, ухвалити його і відправити на підпис Байдену - усе це під час протистояння за призначення нового спікера і вирішення проблеми з державним фінансуванням.

"Тепер, коли Маккарті пішов, це буде ще важче. У нас закінчується час", - заявив цього тижня конгресмен-республіканець, голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол.