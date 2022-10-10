США розгорнули в Європі угруповання есмінців із системою протиповітряної оборони

Чотири кораблі - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius і Bulkeley - розміщені в Іспанії, на військовій базі Рота

Військово-морські сили США провели ротацію своїх сил у Європі. У рамках маневрів розгорнуто нове угрупування есмінців, обладнаних системою протиповітряної оборони Aegis.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Чотири есмінці - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius і Bulkeley розміщені в Іспанії, на військовій базі Рота.

Ці кораблі оснащені крилатими ракетами Tomahawk та системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс"). У співпраці з частинами ППО Польщі та Румунії вони входять до програми поетапного створення загальноєвропейської системи ПРО.

Раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.