ПОЛІТИКА НОВИНИЧотири кораблі - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius і Bulkeley - розміщені в Іспанії, на військовій базі РотаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США розгорнули в Європі угруповання есмінців із системою протиповітряної оборони
Фото: milnavigator
Військово-морські сили США провели ротацію своїх сил у Європі. У рамках маневрів розгорнуто нове угрупування есмінців, обладнаних системою протиповітряної оборони Aegis.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Чотири есмінці - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius і Bulkeley розміщені в Іспанії, на військовій базі Рота.
Ці кораблі оснащені крилатими ракетами Tomahawk та системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс"). У співпраці з частинами ППО Польщі та Румунії вони входять до програми поетапного створення загальноєвропейської системи ПРО.
Раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.
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10 10 2022 09:20 МЕДІА
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