США скорочують безпекову допомогу країнам-сусідам рф

США поступово відмовляються від фінансування програм із підготовки та оснащення армій європейських країн, що межують із росією.

Йдеться про програму, яка реалізується за статтею 333 та фінансується Конгресом США. Нових коштів адміністрація Дональда Трампа більше не просить, а вже схвалене фінансування буде доступне лише до вересня 2026 року.

За даними Рахункової палати США, у 2018–2022 роках на Європу припало $1,6 млрд, або майже третина глобального бюджету програми. Основними отримувачами були Естонія, Латвія і Литва.

Представник Білого дому заявив, що цей крок відповідає політиці Трампа щодо "перегляду та реорганізації" зовнішньої допомоги і спрямований на те, щоб Європа взяла на себе більшу частину витрат на оборону. Під тиском Вашингтона союзники по НАТО у червні погодилися підняти оборонні витрати до 5% ВВП.

Європейські дипломати визнали, що новина стала несподіванкою. Вони намагаються з’ясувати, чи зможуть уряди компенсувати втрати, адже кошти йшли також через структури НАТО.

"Це викликає велику стурбованість і невизначеність", — сказав один із європейських чиновників.

Окремо під загрозою опинилася Baltic Security Initiative, створена у 2020 році для зміцнення обороноздатності Естонії, Латвії і Литви. Торік Конгрес виділив на неї $288 млн, але в новому бюджеті Білий дім уже не заклав коштів.

Сенаторка-демократ Джин Шахін назвала рішення "помилковим кроком, який подає хибний сигнал у той час, коли ми намагаємося примусити путіна сісти за стіл переговорів і стримати агресію росії".

За оцінкою відставного адмірала США Марка Монтгомері, втрата американської допомоги стане "дуже тяжким ударом" для Балтії: "Вся ідея цих програм полягала в тому, щоб зробити їхні армії здатними захищати себе".