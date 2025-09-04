Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США скорочують безпекову допомогу країнам-сусідам рф

04 вересня 2025, 21:55
США скорочують безпекову допомогу країнам-сусідам рф
Фото: UNSPLASH
Під загрозою - Балтійська ініціатива
США поступово відмовляються від фінансування програм із підготовки та оснащення армій європейських країн, що межують із росією. 
 
Про це європейських дипломатів поінформували у Пентагоні, повідомляє Financial Times.
 
Йдеться про програму, яка реалізується за статтею 333 та фінансується Конгресом США. Нових коштів адміністрація Дональда Трампа більше не просить, а вже схвалене фінансування буде доступне лише до вересня 2026 року.
 
За даними Рахункової палати США, у 2018–2022 роках на Європу припало $1,6 млрд, або майже третина глобального бюджету програми. Основними отримувачами були Естонія, Латвія і Литва.
 
Представник Білого дому заявив, що цей крок відповідає політиці Трампа щодо "перегляду та реорганізації" зовнішньої допомоги і спрямований на те, щоб Європа взяла на себе більшу частину витрат на оборону. Під тиском Вашингтона союзники по НАТО у червні погодилися підняти оборонні витрати до 5% ВВП.
 
Європейські дипломати визнали, що новина стала несподіванкою. Вони намагаються з’ясувати, чи зможуть уряди компенсувати втрати, адже кошти йшли також через структури НАТО.
 
"Це викликає велику стурбованість і невизначеність", — сказав один із європейських чиновників.
 
Окремо під загрозою опинилася Baltic Security Initiative, створена у 2020 році для зміцнення обороноздатності Естонії, Латвії і Литви. Торік Конгрес виділив на неї $288 млн, але в новому бюджеті Білий дім уже не заклав коштів.
 
Сенаторка-демократ Джин Шахін назвала рішення "помилковим кроком, який подає хибний сигнал у той час, коли ми намагаємося примусити путіна сісти за стіл переговорів і стримати агресію росії".
 
За оцінкою відставного адмірала США Марка Монтгомері, втрата американської допомоги стане "дуже тяжким ударом" для Балтії: "Вся ідея цих програм полягала в тому, щоб зробити їхні армії здатними захищати себе".

 

