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ПОЛІТИКА

США стають головним покупцем нафтопродуктів Індії з російської нафти – CNN

19 лютого 2024, 19:32
США стають головним покупцем нафтопродуктів Індії з російської нафти – CNN
Загалом росія отримала рекордні $37 млрд від продажу сирої нафти до Індії минулого року.

США стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, вироблених із російської нафти після запровадження цінової стелі. У період із грудня 2022 року до кінця 2023 року вони закупили на $1,3 млрд.

Про це повідомляє  CNN.

Загалом росія отримала рекордні $37 млрд від продажу сирої нафти до Індії минулого року. Частина сирої нафти переробляється на нафтопродукти на нафтопереробних заводах на західному узбережжі Індії, а потім експортується до США та інших країн, які схвалили санкції щодо російської нафти.

За оцінками Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA), у 2023 році країнами, які також застосовують санкції проти росії, було імпортовано нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, на суму $9,1 млрд, що на 44% більше, ніж роком раніше.

Продукти, перероблені за межами росії, не підпадають під санкції, критики називають цей недогляд "лазівкою на НПЗ".

Хоча продажі російської нафти до Індії не підпадають під санкції і є цілком законними, експертиза маршрутів доставки дозволяє припустити, що в цьому величезному обсязі поставок може брати участь так званий "тіньовий флот" танкерів, спеціально створений москвою для того, щоб спробувати приховати, з ким і як він торгує, та максимізувати прибуток кремля.

Деяка торгівля нафтою між росією та Індією є відкритою та прямою. Windward, компанія морського штучного інтелекту, проаналізувала глобальні перевезення вантажів для CNN та виявила минулого року 588 прямих рейсів нафтових танкерів із росії до Індії.

Але деякі перевезення між двома країнами складніші, наприклад, через Грецію. Компанія Polar Star Global вивчила той самий маршрут і виявила минулого року понад 200 рейсів суден із росії, які виконували перекачування в Лаконійській затоці на інше судно, яке прямувало до Індії.

Тіньовий флот дозволив росії створити паралельну структуру судноплавства, здатну витримати тактику, що змінюється, і спрямованість західних санкцій, з сотнями танкерів непрозорої власності, що використовують складні маршрути. За оцінками Windward, минулого року цей флот виріс до 1800 суден.

Кінцевим результатом закупівель нафти Індією стало послаблення тиску, який зазнає президент росії путін через нафтові санкції. Доходи бюджету росії зросли до рекордних $320 млрд у 2023 році і зростатимуть ще більше. На думку деяких аналітиків, приблизно третину грошей було витрачено на війну в Україні минулого року, і ще більша частина буде витрачена на фінансування війни у 2024 році.

Раніше ми повідомляли, що після двох місяців перерви через проблеми з оплатою, Індія відновила закупівлю російської нафти сорту "Сокол".

СШАІндіянафтарф тероризм

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