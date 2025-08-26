США та рф кулуарно обговорювали енергетичні угоди для припинення війни – Reuters
26 серпня 2025, 11:55
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Переговори велися під час візиту Віткоффа до москви, а також під час зустрічі на Алясці
Американські та російські посадовці кулуарно обговорювали кілька енергетичних угод у серпні. Вони мали б стати стимулом для кремля зупинити війну в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Після повномасштабного вторгнення москва втратила доступ до міжнародних інвестицій в енергетичний сектор, а також до укладень великих угод. За даними джерел агентства, посадовці обговорювали можливість повернення Exxon Mobil у проєкт "Сахалін-1". Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських СПГ-проєктів, таких як Arctic LNG 2, які перебувають під західними санкціями.
Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до москви, де він зустрічався з диктатором путіним і його представником Кирилом Дмитрієвим. Два джерела повідомили, що тема обговорювалася і в Білому домі з Дональдом Трампом.
Угоди обговорювалися й під час зустрічі на Алясці.
"Білий дім дійсно хотів випустити заголовок після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду. Саме так Трамп відчуває, що домігся чогось", – розповів співрозмовник Reuters.
Водночас офіційні особи США заявили, що переговори з росією та Україною тривають заради зупинки війни.
"Це не відповідає національним інтересам - далі обговорювати ці питання публічно", – сказав представник Білого дому.