США: Трамп і Сі узгодили угоду щодо TikTok

27 жовтня 2025, 13:37
США: Трамп і Сі узгодили угоду щодо TikTok
TikTok
Ймовірно, договір буде підписано вже 30 жовтня.

США та Китай досягли остаточної домовленості щодо TikTok і планують офіційно закріпити угоду 30 жовтня 2025 року під час зустрічі у Південній Кореї. 

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише TechCrunch.

За його словами, усі деталі угоди були погоджені ще минулого місяця під час переговорів у Мадриді. Після цього президент Дональд Трамп підписав указ, що спрощує транзакцію та передбачає передачу американських операцій TikTok, включно з алгоритмом рекомендацій, вихідним кодом та модерацією контенту, під контроль нової ради директорів.

Відповідальність за безпеку платформи покладена на компанію Oracle, якою керує союзник Трампа Ларрі Еллісон. Серед інвесторів нового спільного підприємства також Fox Corp, Andreessen Horowitz та Silver Lake Management.

Угода ставить крапку у тривалому протистоянні США з китайською компанією ByteDance, яка володіє TikTok і раніше була змушена обирати між продажем платформи або її забороною в країні.

Бессент зробив заяву під час візиту до Малайзії, де торгові представники США та Китаю також погодили рамкову домовленість щодо тарифів та постачання рідкісноземельних металів.

 

СШАTikTok

