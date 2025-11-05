США успішно випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III

Запуск, позначений як GT 254, оцінював надійність, точність та оперативну готовність ключової системи національної оборони.

Командування глобальних ударів Військово-повітряних сил США провело тестовий запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії.

Про цем інфрормує космічна база Ванденберг.

За даними бази, випробування, позначене як GT 254, оцінювало надійність, оперативну готовність та точність системи МБР, що є ключовою складовою національної оборони США. Неозброєний бойовий апарат подолав приблизно 6700 км до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Тихому океані.

"GT 254 – це комплексна оцінка здатності системи МБР виконувати критично важливу місію. Дані, зібрані під час випробувань, допомагають забезпечити постійну точність та надійність системи", – зазначила командир 576-ї ескадрильї льотних випробувань підполковник Каррі Рей.

У США триває модернізація системи Minuteman III новою системою озброєння LGM-35A Sentinel, проте підтримка готовності існуючих МБР залишається пріоритетом.

"Випробування GT 254 допомагає зберегти точність і надійність Minuteman III під час переходу на систему Sentinel", – додав командувач Командування глобальних ударів ВПС США генерал С.Л. Девіс.