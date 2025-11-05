Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США успішно випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III

05 листопада 2025, 18:46
США успішно випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III
Sébastien Lecornu
Запуск, позначений як GT 254, оцінював надійність, точність та оперативну готовність ключової системи національної оборони.

Командування глобальних ударів Військово-повітряних сил США провело тестовий запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії.

Про цем інфрормує  космічна база Ванденберг.

За даними бази, випробування, позначене як GT 254, оцінювало надійність, оперативну готовність та точність системи МБР, що є ключовою складовою національної оборони США. Неозброєний бойовий апарат подолав приблизно 6700 км до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Тихому океані.

"GT 254 – це комплексна оцінка здатності системи МБР виконувати критично важливу місію. Дані, зібрані під час випробувань, допомагають забезпечити постійну точність та надійність системи", – зазначила командир 576-ї ескадрильї льотних випробувань підполковник Каррі Рей.

У США триває модернізація системи Minuteman III новою системою озброєння LGM-35A Sentinel, проте підтримка готовності існуючих МБР залишається пріоритетом. 

"Випробування GT 254 допомагає зберегти точність і надійність Minuteman III під час переходу на систему Sentinel", – додав командувач Командування глобальних ударів ВПС США генерал С.Л. Девіс.

 
СШАракетабалістика

Останні матеріали

Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється