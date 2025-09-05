Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій

05 вересня 2025, 08:55
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій
Фото: UNSPLASH
Al Haq – неурядова правозахисна організація, відслідковує та документує порушення прав людини, вчинені сторонами ізраїльсько-палестинського конфлікту

США запровадили санкції проти трьох структур, пов’язаних із палестинським рухом: неурядових організацій Al Haq, Центру з прав людини Al Mezan та Палестинського центру прав людини (PCHR).

Про це повідомляє держсекретар Марко Рубіо.

"Ці організації безпосередньо брали участь у заходах Міжнародного кримінального суду (МКС) з розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Ізраїлю без згоди Ізраїлю", – йдеться у повідомленні.
 
Держсекретар наголосив, що США та Ізраїль не є сторонами Римського статуту і тому не підпадають під юрисдикцію МКС.
 
"Ми виступаємо проти політизованої діяльності МКС, його перевищення повноважень та ігнорування суверенітету Сполучених Штатів та наших союзників. Поточні дії МКС створюють небезпечний прецедент для всіх країн, і ми будемо активно протидіяти діям, які загрожують нашим національним інтересам та порушують суверенітет США та наших союзників, включаючи Ізраїль. США продовжуватимуть реагувати значними та відчутними наслідками, щоб захистити наші війська, наш суверенітет та наших союзників від ігнорування суверенітету з боку МКС, а також покарати суб’єктів, які є співучасниками його перевищення повноважень", – підсумував Рубіо.
