США заявили про готовність повністю замінити російський газ і нафту для Європи

Це частина політики тиску на кремль

Сполучені Штати заявили про готовність уже сьогодні повністю замінити російський газ і нафту для європейського ринку.

Про це повідомив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі Fox News.

За його словами, США мають усі необхідні виробничі потужності, щоб оперативно забезпечити енергетичні потреби Європи, повністю витіснивши російські енергоносії.

"У Європі вже роблять кроки для відмови від російських енергоресурсів — можливо, не так швидко, як хотілося б. Але США вже сьогодні готові замістити весь обсяг російського газу та нафтопродуктів, які надходять до Європи," - заявив Райт.

Міністр зазначив, що впродовж шести днів провів низку зустрічей із європейськими лідерами, щоб запевнити їх у здатності США забезпечити стабільні постачання.

"Порядок денний президента Трампа — це мир. А досягти миру неможливо без тиску на путіна," —-додав він, маючи на увазі президента рф.

Крім того, Райт прокоментував плани Євросоюзу повністю відмовитися від постачання скрапленого природного газу з росії з 2027 року. На його думку, ЄС повинен діяти швидше.

"росія не може швидко переорієнтувати свої енергопоставки на інші ринки, особливо через трубопроводи. Тож чим швидше Європа відмовиться від російського газу, тим швидше путін втратить основне джерело фінансування війни," - підкреслив глава Міненерго США.

Нагадаємо, що вже давно США закликали ЄС припинити закупівлю нафти і газу в рф в обмін на санкції.