Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США заявили про готовність повністю замінити російський газ і нафту для Європи

24 вересня 2025, 20:21
США заявили про готовність повністю замінити російський газ і нафту для Європи
Фото: svoboda.org
Це частина політики тиску на кремль

Сполучені Штати заявили про готовність уже сьогодні повністю замінити російський газ і нафту для європейського ринку. 

Про це повідомив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі Fox News

За його словами, США мають усі необхідні виробничі потужності, щоб оперативно забезпечити енергетичні потреби Європи, повністю витіснивши російські енергоносії.

"У Європі вже роблять кроки для відмови від російських енергоресурсів — можливо, не так швидко, як хотілося б. Але США вже сьогодні готові замістити весь обсяг російського газу та нафтопродуктів, які надходять до Європи," - заявив Райт.

Міністр зазначив, що впродовж шести днів провів низку зустрічей із європейськими лідерами, щоб запевнити їх у здатності США забезпечити стабільні постачання.

"Порядок денний президента Трампа — це мир. А досягти миру неможливо без тиску на путіна," —-додав він, маючи на увазі президента рф.

Крім того, Райт прокоментував плани Євросоюзу повністю відмовитися від постачання скрапленого природного газу з росії з 2027 року. На його думку, ЄС повинен діяти швидше.

"росія не може швидко переорієнтувати свої енергопоставки на інші ринки, особливо через трубопроводи. Тож чим швидше Європа відмовиться від російського газу, тим швидше путін втратить основне джерело фінансування війни," - підкреслив глава Міненерго США.

Нагадаємо, що вже давно США закликали ЄС припинити закупівлю нафти і газу в рф в обмін на санкції.

 

РосіягазЄвропаСША

Останні матеріали

Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється