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ПОЛІТИКА

США звернулися до Франції щодо розробки варіантів використання заморожених активів рф для України

01 березня 2024, 14:51
США звернулися до Франції щодо розробки варіантів використання заморожених активів рф для України
Джанет Йеллен. Фото: .huffingtonpost.com
Єллен повідомила, що Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть шукати варіанти використання заморожених російських активів на суму 300 млрд доларів.

Сполучені Штати звернулися до Франції з проханням допомогти розробити варіанти використання заморожених активів рф для України.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йєллен, повідомляє Reuters.

Вона повідомила, що звернулася до міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера з проханням допомогти розробити варіанти, які вимагають лідери G7, до червневого саміту, після того, як Ле Мер публічно відкинув її думку про те, що існує юридичне обґрунтування монетизації активів.

Єллен повідомила, що Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть шукати варіанти використання заморожених російських активів на суму 300 млрд доларів.

Вона заявила, що будь-які дії повинні мати чітке юридичне обґрунтування, яке стало каменем спотикання в переговорах, що відбулися цього тижня в кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн G20, організованої Бразилією.

Глава Мінфіну США сказала, що, хоча деякі європейці скептично ставляться до арешту активів, є варіанти, як-от використання активів як застави за кредитами і нова пропозиція про випуск синдикованого кредиту, яку вона назвала "цікавим варіантом".

"Тут є складні юридичні питання. Ми згодні з тим, що все, що ми робимо, повинно мати чітке міжнародне правове обґрунтування, а також обґрунтування всередині країни. Ми збираємося продовжувати роботу. Співробітники (Ле Мера) працюють разом із нашими. Ми закликали його допомогти нам придумати варіанти, які ми зможемо представити лідерам", - підкреслила вона.

У США намагаються конфіскувати активи російських олігархів на $700 млн.

Останнім часом тема конфіскації активів рф стає дедалі актуальнішою. Зокрема, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявляла, що існує сильне міжнародне право, економічні та моральні аргументи на користь таких заходів.

СШАФранціяактиви рф

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