Стало відомо, як поліції вдалось затримати підозрюваного у пограбуванні Лувру

Правоохоронним органам допомогло ДНК.

Одного з підозрюваних у крадіжці з Лувру вдалося ідентифікувати та затримати завдяки слідам ДНК, знайденим на місці злочину.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

На місці події були знайдені кілька предметів шолом, рація, жовтий жилет та дві шліфувальні машинки, на яких могли залишитися біологічні сліди. ДНК зіграло вирішальну роль у ідентифікації одного з двох затриманих підозрюваних.

Поліція вже затримала двох чоловіків, обом близько 30 років, родом з Обервільє. Їх представляють як «головних підозрюваних», проте деталі їхньої ролі у злочині наразі не розкривають.

Викрадені з Лувру коштовності досі не знайдені. Прокурорка Парижу Лора Беккуа висловила жаль через те, що інформація про затримання підозрюваних з’явилася у ЗМІ раніше, ніж очікувалося.

