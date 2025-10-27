Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стало відомо, як поліції вдалось затримати підозрюваного у пограбуванні Лувру

27 жовтня 2025, 11:02
Стало відомо, як поліції вдалось затримати підозрюваного у пограбуванні Лувру
Фото: Musée du Louvre Twitter
Правоохоронним органам допомогло ДНК.

Одного з підозрюваних у крадіжці з Лувру вдалося ідентифікувати та затримати завдяки слідам ДНК, знайденим на місці злочину. 

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV

Одного із підозрюваних у пограбуванні Лувру затримали завдяки слідам ДНК, виявленим на місці злочину, повідомило джерело. 

На місці події були знайдені кілька предметів шолом, рація, жовтий жилет та дві шліфувальні машинки, на яких могли залишитися біологічні сліди. ДНК зіграло вирішальну роль у ідентифікації одного з двох затриманих підозрюваних.

Поліція вже затримала двох чоловіків, обом близько 30 років, родом з Обервільє. Їх представляють як «головних підозрюваних», проте деталі їхньої ролі у злочині наразі не розкривають.

Викрадені з Лувру коштовності досі не знайдені. Прокурорка Парижу Лора Беккуа висловила жаль через те, що інформація про затримання підозрюваних з’явилася у ЗМІ раніше, ніж очікувалося.

В неділю, 26 жовтня, поліція Франції затримала двох підозрюваних у пограбуванні Лувру.

 

Луврпограбування

Останні матеріали

Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Політика
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 13:28
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Політика
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється