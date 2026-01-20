Статки родини Трампа розміром $6,8 млрд усе більше пов'язані із криптовалютами – Bloomberg

Цифрові активи додали 1,4 мільярда доларів до багатства цієї родини за минулий рік, вперше склавши близько п’ятої частини їхніх статків.

Статки родини американського лідера Дональда Трампа розміром 6,8 мільярда доларів усе більше залежать від криптовалют. Хоча ця цифра майже не змінилася з минулого року, її структура зазнала докорінних змін.

Так, цифрові активи додали 1,4 мільярда доларів до багатства цієї родини за минулий рік, вперше склавши близько п’ятої частини їхніх статків. Цьому сприяла політика самого Трампа: він підписував законодавчі акти щодо криптосфери та призначав регуляторів, які закривали судові позови проти індустрії. Хоча криптосфера зробила Трампів багатшими, ці прибутки були нівельовані падінням вартості його компанії соціальних мереж Trump Media & Technology Group Corp. Її акції впали на 66% за останні 12 місяців.