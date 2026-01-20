Статки родини Трампа розміром $6,8 млрд усе більше пов'язані із криптовалютами – Bloomberg
20 січня 2026, 14:55
Фото: Great again
Цифрові активи додали 1,4 мільярда доларів до багатства цієї родини за минулий рік, вперше склавши близько п’ятої частини їхніх статків.
Статки родини американського лідера Дональда Трампа розміром 6,8 мільярда доларів усе більше залежать від криптовалют. Хоча ця цифра майже не змінилася з минулого року, її структура зазнала докорінних змін.
Про це пише Bloomberg.
Так, цифрові активи додали 1,4 мільярда доларів до багатства цієї родини за минулий рік, вперше склавши близько п’ятої частини їхніх статків. Цьому сприяла політика самого Трампа: він підписував законодавчі акти щодо криптосфери та призначав регуляторів, які закривали судові позови проти індустрії. Хоча криптосфера зробила Трампів багатшими, ці прибутки були нівельовані падінням вартості його компанії соціальних мереж Trump Media & Technology Group Corp. Її акції впали на 66% за останні 12 місяців.
Коли Дональд Трамп складав присягу на свій другий президентський термін, набір його фінансових активів уже відрізнявся від того, що був під час першої інавгурації. Повернувшись до влади у січні 2025 року, Трамп уже мав компанію соціальних мереж, криптоплатформу, співзасновником якої він був, і навіть новий мемкоїн, що мав його ім’я. Це стало значним відходом від проектів з нерухомості та угод з ліцензування бренду, які довгий час були основною сферою діяльності Trump Organization.
Рік потому "всесвіт багатства" родини Трампа розширився ще більше, охопивши такі галузі, як вогнепальна зброя, магніти з рідкоземельних металів, штучний інтелект та ринки прогнозів.
Традиційний бізнес у сфері нерухомості також демонструє активність: Trump Organization під керівництвом Еріка Трампа уклала низку нових ліцензійних угод у В'єтнамі, Омані та на Мальдівах.
Серед головних джерел доходу:
- World Liberty Financial: Криптоплатформа, заснована Трампом та його синами. Продаж токенів приніс родині близько 390 мільйонів доларів.
- USD1: Стейблкоїн (цифровий актив, прив'язаний до долара), випущений World Liberty. Його обіг зріс до понад 3 мільярдів доларів.
- American Bitcoin Corp.: Компанія з майнінгу біткоїнів, запущена у партнерстві з Hut 8 Corp. Частка Еріка Трампа в ній оцінюється приблизно у 114 мільйонів доларів.
- Мемкоїн Трампа: Випущений напередодні інавгурації, він приніс родині близько 280 мільйонів доларів (з урахуванням дисконту на ліквідність).
- Нові горизонти: 1789 Capital та Trump Media.
Дональд Трамп-молодший приєднався як партнер до венчурної компанії 1789 Capital, яка станом на початок 2026 року залучила близько 2 мільярдів доларів. Компанія інвестує в SpaceX Ілона Маска, а також у виробництво рідкоземельних магнітів (Vulcan Elements), яке отримало державну підтримку від Міністерства оборони США.