Стефанішина офіційно стала послом України у США

27 серпня 2025, 20:51
Стефанішина офіційно стала послом України у США
Фото: Olga Stefanishyna / Facebook
Відповідний указ підписав Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що призначив Ольгу Стефанішину амбасадоркою України у Сполучених Штатах.
 
Про це він написав уTelegram.
 
"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла", – написав Зеленський.
 
За словами президента, Стефанішина отримала завдання повністю реалізувати всі домовленості України та США, передусім в оборонній сфері.
 
"Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України. На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах", – пояснив він.
 
Також Зеленський згадав попередницю Стефанішиної на посаді посла у США.
 
"Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. Й Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України", – повідомив він.
 
Нагадаємо, що до 17 липня Стефанішина працювала на посаді віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України.

 

війна в Україніросія окупантиОльга Стефанішина

Більше публікацій

