Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у США

15 вересня 2025, 21:33
Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у США
Фото: x.com/Stefanishyna
Раніше послом України в США була Оксана Маркарова
Ольга Стефанішина офіційно розпочала свою службу на посаді посла України в США.
 
Про це вона повідомила в соцмережі X.
 
"Розпочавши свою місію як посол України в Сполучених Штатах, я несу із собою мужність і стійкість нашого народу", - зазначила Стефанішина.
 
За словами посла, вона розпочала свою місію з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих українських захисників.
 
"Завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну роботу - захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерства та прагнемо справедливого й довгострокового миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну", - додала вона.
 
Нагадаємо, раніше послом України в США була Оксана Маркарова. Президент України Володимир Зеленський звільнив її з посади своїм указом.
