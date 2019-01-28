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Страйк майже 10 тисяч робітників угорського Дьєра зупинив завод Audi в Німеччині

"В угорському місті Дьєр цими вихідними ще 300 працівників долучилися до страйку, який у четвер розпочали 9 тисяч працівників підприємства"
В угорському місті Дьєр 9300 працівників заводу компанії Audi беруть участь у страйку, пов'язаному з умовами оплати праці.
Страйк майже 10 тисяч робітників угорського Дьєра зупинив завод Audi в Німеччині Завод Audi

"На заводі Audi в угорському місті Дьєр цими вихідними ще 300 працівників долучилися до страйку, який у четвер розпочали 9 тисяч працівників підприємства", - повідомляє Reuters.

Зокрема, Audi запропонувала загальне підвищення заробітної плати на 20% протягом цього року та наступного, але профспілка бажає негайного підвищення на 18%, щоб отримати паритет зі словацькими і польськими працівниками Audi, які заробляють відповідно на 28% та 39% більше.

Зазначається, що декілька раундів переговорів так і не наблизили сторони до згоди з приводу умов оплати праці на заводі, де працює понад 13 тисяч осіб і який є одним із найбільших підприємств Audi.

Страйк спричинив зупинку виробництва на головному заводі Audi в німецькому Інгольштадті через відсутність необхідних компонентів, які надходили з Угорщини, таких як двигуни.

Нагадаємо, що у трьох великих аеропортах Німеччини - Кельн-Бонн, Дюссельдорф і Штутгарт - у четвер, 10 січня, розпочався страйк співробітників, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів і вантажів.

 

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28 01 2019 23:18
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