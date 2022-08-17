Страйк на боєприпасному заводі в Айові може мати великі наслідки для української армії

Якщо не домовитися про нові контракти, це може ослабити американські ланцюги поставок боєприпасів

Завод, який займається виготовленням цілого спектра боєприпасів для американських сухопутних озброєнь, може надовго зупинитися, і це погана новина для української армії.

Далеко від української лінії фронту на заводі армії Айови назрівають робочі проблеми, повідомляє видання Forbes.



Після того, як у п’ятницю закінчиться термін дії профспілкових контрактів , до 500 працівників, представлених десятьма профспілками, можуть залишити роботу. Будь-яка невдача домовитися про новий контракт послаблює американський ланцюг постачання боєприпасів. Тривала зупинка роботи може навіть поставити під загрозу надходження критичних боєприпасів до українських військових.

Якщо не домовитися про нові контракти, це може ослабити американські ланцюги поставок боєприпасів. Forbes пише, що якщо завод припинить роботу надовго, це може поставити під загрозу потік критично важливої амуніції для армії України.

Точна інформація про те, що саме зараз виробляє завод в Айові, має непублічний характер. Але підприємство належить армії США і перебуває під управлінням компанії American Ordinance. Вважається, що завод виробляє кілька типів боєприпасів для сухопутних видів озброєння включно з гранатами калібром 40 міліметрів, компонентами для мінометних снарядів калібром 60, 81 і 120 міліметрів, 120-міліметровими танковими боєприпасами, а також снарядами для різних гармат калібром 155 міліметрів. Також вважається, що завод в Айові випускає підривні блоки і низку ракетних компонентів включно з боєголовками для FGM-148 Javelin і FIM-92 Stinger. Джерела в Армії США, а також дані про контракти свідчать, що підприємство здатне також випускати боєголовки M982 Excalibur, міни, боєприпаси для високоточної далекобійної артилерії і інші спеціальні вибухові продукти.

Без профспілкових працівників завод, побудований в часи Другої світової війни, не зможе випускати сучасні боєприпаси, які США, цілком можливо, відправляють армії України.

Повідомляється, що профспілки незадоволені рівнем зарплат, умовами страхування і кількістю днів відпусток, а також політикою щодо COVID-19.

"Компанія American Ordnance виплачує менші компенсації, ніж завод з виробництва печива, розташований на цій же вулиці. Він платить краще і стягує менші внески за охорону здоров’я працівників", - сказав Пітерсон.

Профспілка Teamsters 238 вже сказала своїм членам, що вони можуть піти на страйк, якщо буде потрібно. Інші дев’ять профспілок на заводі поки не робили жодних заяв. Однак, компанії American Ordinance буде не легко вести переговори одразу з 10 організаціями. І вони можуть затягнутися. На заводі в Айові вже відбувалися страйки. В 2016 році члени двох профспілок покинули робочі місця і відмовлялися працювати майже місяць.

Forbes пише, що, принаймні, коротка зупинка роботи Заводу армійських боєприпасів штату Айова вже здається неминучою. Але довгий страйк може мати широкий спектр наслідків для армії США, України, а також інших союзників, залежних від американських поставок для сухопутних систем. Росія лише виграє, якщо ключовий виробник західних боєприпасів раптом зупинить роботу на місяці.