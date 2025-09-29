Стубб: рішення про збиття дронів і літаків ухвалюють військові, а не президент

Напередодні та протягом вересня у країнах НАТО спостерігали численні порушення повітряного простору росією.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не віддаватиме наказ на негайне збиття об’єктів, які порушуватимуть повітряний простір його країни. За його словами, такі рішення "мають вирішувати військові".

Про це фінський лідер розповів в інтерв’ю CNN, коментуючи нещодавню заяву президента США Дональда Трампа про можливість збивати російські літаки в повітряному просторі НАТО. «Ні. У нас є протоколи… Спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а далі ВПС вирішує, що робити», — пояснив Стубб.

Президент також наголосив на важливості підходу "батога і пряника" у відносинах з росією. "Спочатку ми спробували пряник, а тепер президент Трамп показує батіг. Заява про збиття дронів — частина цього", — сказав він. Стубб додав, що росія веде одночасно звичайну війну в Україні та гібридну війну на заході. "Головне — зберігати спокій та зміцнювати оборону, щоб подібне не повторилося", — зазначив він.

Напередодні та протягом вересня у країнах НАТО спостерігали численні порушення повітряного простору росією. Так, 10 вересня польська авіація збила російські дрони, а 13 вересня дрон росії перебував близько 50 хвилин у повітряному просторі Румунії. Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу порушили повітряний простір Естонії, а 23 вересня головні аеропорти Копенгагена та Осло закривали через дрони на кілька годин.

26–28 вересня невідомі дрони фіксували над німецьким Шлезвіг-Гольштайн, поблизу шведської військової бази, а також у Литві, Данії і Фінляндії, зокрема над електростанцією Валаяскоскі в Рованіємі. В Норвегії через дрони ввечері 28 вересня кілька рейсів змушені були змінити маршрути.

Ці інциденти змушують європейські країни посилювати заходи безпеки та створювати спеціальні центри для захисту від дронів.