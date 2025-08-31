Суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними, але тимчасово залишив їх чинними

Це рішення може створити додаткову невизначеність на ринках і вплинути на торговельну стратегію США.

Більшість тарифів, які запровадив президент США Дональд Трамп, визнані незаконними. Але рішення суддів більшістю голосів (7-4) дозволило тарифам залишится чинними до 14 жовтня, щоб адміністрація Трампа мала час подати апеляцію до Верховного суду.

Про це повідомляє Reuters.

Апеляційний суд США ухвалив, що більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, є незаконними. Рішення більшістю голосів 7–4 дозволяє тарифам залишатися чинними до 14 жовтня, щоб адміністрація Трампа мала час подати апеляцію до Верховного суду.

Трамп зробив тарифи основою зовнішньої політики США у другому терміні, використовуючи їх для політичного тиску та перегляду торгових угод з країнами, що експортують товари до США.

Тарифи були ключовим інструментом торговельної політики Трампа, спрямованим на тиск на партнерів і перегляд угод із Китаєм, Канадою та Мексикою. Вони використовувалися для отримання економічних поступок від торговельних партнерів, проте підвищували волатильність фінансових ринків. Суд визнав, що президент не має повноважень вводити мита на підставі Закону про міжнародні економічні повноваження під час надзвичайних ситуацій (IEEPA), який раніше застосовувався для санкцій та заморожування активів.

Трамп заявляв, що тарифи виправдані торговельним дефіцитом, зниженням виробничої потужності США та загрозами нелегального імпорту наркотиків, зокрема фентанілу. Лютневі тарифи проти Китаю, Канади та Мексики, за словами Трампа, були необхідні, бо ці країни нібито не стримували потік наркотиків, що уряди держав заперечують.

Рішення апеляційного суду стосується двох наборів тарифів: "взаємних" тарифів, введених у квітні, та окремого пакета лютневих тарифів проти Китаю, Канади і Мексики. Демократичні президенти призначили шість суддів більшості та двох, що голосували проти, а республіканські президенти – одного суддю більшості та двох противників. Рішення не впливає на тарифи на сталь та алюміній, введені за іншими правовими підставами.

Експерти зазначають, що це рішення може створити додаткову невизначеність на ринках і вплинути на торговельну стратегію США. Колишній чиновник Міністерства торгівлі Вільям Рейнш заявив, що адміністрація Трампа готувалася до такого результату і ймовірно має "План Б" для збереження тарифів через інші закони.

Рішення апеляційного суду є частиною ширшого юридичного конфлікту, який включає економічну політику Трампа та незалежність Федерального резерву. Остаточне слово у цій справі, ймовірно, залишиться за Верховним судом, що може визначити майбутню торговельну стратегію та економічну програму колишнього президента.

Рішення суду не впливає на тарифи, запроваджені на іншій правовій основі, наприклад на тарифи Трампа на імпорт сталі та алюмінію.

Конституція надає Конгресу, а не президентові, право встановлювати податки та тарифи, і будь-яке делегування цього права має бути явним і обмеженим. Це вказано у позовах, які оскаржують тарифну політику Трампа. Їх принаймні вісім, зокрема один поданий штатом Каліфорнія.

Нагадаємо, Трамп здійснив радикальні зміни як на імміграційному, так і на економічному фронтах — двох ключових сферах, на яких акцентував передвиборчу кампанію Але тепер, коли він реалізував деякі зі своїх обіцянок, опитування вказують на неоднозначні оцінки його підходу.

Зокрема, опитування YouGov/Economist показало, що схвалення Трампа загалом серед молодих виборців впало з +5 на початку його терміну до -29 зараз. Інше опитування, проведене AP-NORC, показало, що лише четверо з десяти дорослих американців схвалюють те, як Трамп справляється зі своїми обов'язками глави держави.