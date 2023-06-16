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Суд у Відні відмовив у екстрадиції Фірташа до США

16 червня 2023, 17:59
Суд у Відні відмовив у екстрадиції Фірташа до США
Фото: Reuters
Справу українського олігарха, який отримав мільярдні прибутки від співпраці з російським “Газпромом”, повернули на повторний розгляд.

У п’ятницю, 16 червня, Вищий регіональний суд Відня відхилив прохання Сполучених Штатів щодо екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа. Його справу, слухання якої триває понад 9 років, повернули на повторний розгляд.

Про це повідомляє австрійське видання Wiener Zeitung.

Звинувачення проти Фірташа висунули в США в 2014 році. Йому інкримінують підкуп чиновників в Індії щонайменше на 18,5 мільйонів доларів США, щоб отримати ліцензії на проект з видобутку титану, у якому також були зацікавлені американські компанії. США подали запит на екстрадицію українського олігарха, який на той момент перебував в Австрії.

Дмитра Фірташа тоді ж заарештували, але незабаром звільнили з-під варти після внесення застави в 125 мільйонів євро. Відтоді йому заборонено виїжджати з Австрії. 

Справу Фірташа довелося розглядати багатьом судам. У 2015 році Віденський регіональний суд відмовив у екстрадиції. Прокуратура США подала скаргу через представницьку прокуратуру Австрії. Тоді наступна інстанція - Вищий регіональний суд Відня - у 2017 році вирішив, що екстрадиція допустима. Це, по суті, підтвердив Верховний Суд у 2019 році.

Але захист подав клопотання про повторний розгляд, яке було відхилено в березні 2022 року регіональним судом у Відні. Сьогодні Вищий регіональний суд Відня оголосив, що є підстави для повторного розгляду справи. 

За скаргою Фірташа ухвалено рішення про відновлення екстрадиційного провадження. Таким чином, рішення Вищого регіонального суду Відня від лютого 2017 року скасоване. Віденський регіональний суд у кримінальних справах тепер повинен буде знову вирішити питання про прийнятність екстрадиції на основі нових доказів.

Після оголошеного рішення суду адвокат Фірташа заявив, що у цьому "дуже тривалому процесі" були складні та стресові ситуації для пана Фірташа та його родини.

У виданні нагадали, що 2022 року українська діаспора пікетувала віллу Фірташа у шикарному віденському районі Гітцінґ. Олігарха, який колись отримав мільярдні прибутки від співпраці з російською газовою компанією "Газпром", звинувачували у підтримці путіна. Він заперечував звинувачення.

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