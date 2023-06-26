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ПОЛІТИКА

Світові виробники машин для розмінування оголосили про локалізацію виробництва своєї техніки в Україні

26 червня 2023, 13:42
Світові виробники машин для розмінування оголосили про локалізацію виробництва своєї техніки в Україні
Фото: bbc.com
Йдеться про компанії з Хорватії та Данії.

Хорватська DOK-ING та данська Hydrema домовилися з українськими виробниками про локалізацію виробництва машин для розмінування в Україні.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Під час конференції Ukrainе Recovery Conference 2023 у Лондоні генеральний директор української компанії "Пожмашина" Олег Аверьянов та генеральний директор данської компанії Hydrema Ян Вернер Йенсен підписали Меморандум про розуміння.

Компанії домовились, що "Пожмашина" підготує свої потужності для виробництва машин для розмінування компанії Hydrema.

Виготовлятимуть HYDREMA 910, яка давно стоїть на озброєнні країн НАТО, яка зарекомендувала себе якнайкраще у "найгарячіших" точках світу, зокрема в Афганістані.

18-тонна машина для розмінування HYDREMA910 призначена для ефективного знешкодження протитанкових та протипіхотних мін, що містять до 10 кг вибухових речовин.

Система розмінування машини оснащена блоком з 72 ланцюгами і дефлекторним екраном для захисту від вибуху та осколків.

Раніше повідомлялось, що Швейцарія виділить $20 млн на розмінування в Україні.

розмінуваннявійна в Україні

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