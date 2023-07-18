Світовий портовий оператор DP World внесли до списку міжнародних спонсорів війни

Компанія лише посилює співпрацю з рф.

DP World (Dubai Port World) - один з найбільших світових портових операторів, тепер у переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

За повідомленням Агентства, компанія лише посилює співпрацю з рф, не говорячи вже про припинення ведення бізнесу з агресором. У червні DP World підписала угоду з "Росатомом", яка має на меті розвивати Північний морський шлях. Глава уряду рф Міхаіл Мішустін після підписання угоди заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проєкт, який принесе рф близько 20 трлн рублів, що еквівалентно 224 млрд доларів. Так рф прямо підтверджує свою вигоду від співпраці з DP World.

Dubai Port World працює в 69 країнах на всіх континентах та обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять 70 тисяч суден. Компанія спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, зонах вільної торгівлі та морських послугах.

Співпраця DP World з "Росатомом" полегшуватиме транзит товарів до рф в обхід санкцій. Адже "Росатом" регулярно надає послуги російському ВПК, здійснюючи імпорт комплектуючих та запчастин для своїх танків та авіації. З-поміж іншого, Північним морським шляхом можуть переправлятись й інші нелегальні вантажі у тому числі зброя.

В Україні DP World з 2020 року володіє 51% контейнерного термінала ТІС у Південному порті. Завдяки цьому компанія має вичерпну інформацію про стан морських перевезень в Україні через агресію рф. DP World також здійснює перевалку українського зерна в межах роботи "зернового коридору".