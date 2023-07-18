Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Світовий портовий оператор DP World внесли до списку міжнародних спонсорів війни

18 липня 2023, 12:03
Світовий портовий оператор DP World внесли до списку міжнародних спонсорів війни
Джерело dpworld
Компанія лише посилює співпрацю з рф.

DP World (Dubai Port World) - один з найбільших світових портових операторів, тепер у переліку міжнародних спонсорів війни. 

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

За повідомленням Агентства, компанія лише посилює співпрацю з рф, не говорячи вже про припинення ведення бізнесу з агресором. У червні DP World підписала угоду з "Росатомом", яка має на меті розвивати Північний морський шлях. Глава уряду рф Міхаіл Мішустін після підписання угоди заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проєкт, який принесе рф близько 20 трлн рублів, що еквівалентно 224 млрд доларів. Так рф прямо підтверджує свою вигоду від співпраці з DP World.

Dubai Port World працює в 69 країнах на всіх континентах та обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять 70 тисяч суден. Компанія спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, зонах вільної торгівлі та морських послугах.  

Співпраця DP World з "Росатомом" полегшуватиме транзит товарів до рф в обхід санкцій. Адже "Росатом" регулярно надає послуги російському ВПК, здійснюючи імпорт комплектуючих та запчастин для своїх танків та авіації. З-поміж іншого, Північним морським шляхом можуть переправлятись й інші нелегальні вантажі у тому числі зброя.

В Україні DP World з 2020 року володіє 51% контейнерного термінала ТІС у Південному порті. Завдяки цьому компанія має вичерпну інформацію про стан морських перевезень в Україні через агресію рф. DP World також здійснює перевалку українського зерна в межах роботи "зернового коридору".

війнаспонсор війниDP World

Останні матеріали

Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється