Своїм новим пактом з КНДР росія підвищує ставки у відносинах із Заходом щодо України – AP

За посмішками, повітряними кульками і червоною доріжкою під час візиту президента Владіміра путіна до Північної Кореї минулого тижня пролунав потужний сигнал: у спіралеподібній конфронтації зі США та їхніми союзниками щодо України російський лідер готовий кинути виклик західним інтересам, як ніколи раніше.

Про це йдеться в матеріалі Apnews.

Пакт, який він підписав з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, передбачає взаємну військову допомогу між москвою і Пхеньяном у разі нападу на один з них.

Крім того, путін вперше заявив, що росія може надати зброю ізольованій країні - крок, який може дестабілізувати Корейський півострів і мати відлуння далеко за його межами.

Він назвав потенційні поставки зброї відповіддю на те, що союзники по НАТО надали Україні зброю більшої дальності для нападу на рф. Він прямо заявив, що москві немає чого втрачати і вона готова йти "до кінця" для досягнення своїх цілей в Україні.

Кроки путіна посилили занепокоєння Вашингтона і Сеула з приводу того, що вони вважають альянсом, в якому Північна Корея надає москві вкрай необхідні для війни в Україні боєприпаси в обмін на економічну допомогу і передачу технологій, які посилять загрозу, пов'язану з ядерною зброєю і ракетною програмою Кім Чен Ина.

Нова угода з Пхеньяном ознаменувала найміцніший зв'язок між кремлем і Пхеньяном з часів закінчення холодної війни.

Кім заявив, що вона підняла двосторонні відносини до рівня альянсу, в той час як путін був більш обережним, зазначивши, що обіцянка взаємної військової допомоги повторює договір 1961 року між СРСР і Північною Кореєю. Ця угода була відкинута після розпаду Радянського Союзу і замінена слабшою угодою у 2000 році, коли путін вперше відвідав Пхеньян.

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович, зазначив, що коли радянський лідер Микита Хрущов підписав угоду з Пхеньяном у 1961 році, він також випробував найбільшу в світі ядерну бомбу, побудував Берлінську стіну і, ймовірно, почав думати про кроки, які призвели до Карибської кризи в 1962 році.

"Питання для західних політиків зараз полягає в тому, чи стає путін порівняно безрозсудним, - сказав Сестанович у коментарі. Його мова в Північній Кореї, де він засудив США як "світову неоколоніальну диктатуру", може змусити вас так думати".

У відповідь Південна Корея заявила, що розгляне можливість надання зброї Україні, що стало б серйозною зміною політики Сеула, який до цього часу надсилав Києву лише гуманітарну допомогу, дотримуючись давньої політики не постачати зброю країнам, що перебувають у конфлікті.

путін наполягав на тому, що Сеулу немає про що турбуватися, оскільки новий договір передбачає лише військову допомогу у випадку агресії і має стати стримуючим фактором для запобігання конфлікту. Він рішуче застеріг Південну Корею від надання летальної зброї Україні, заявивши, що це було б "дуже великою помилкою".

"Якщо це станеться, то ми також приймемо відповідні рішення, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву Південної Кореї", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи можуть північнокорейські війська воювати разом з російськими військами в Україні згідно з договором, путін сказав, що в цьому немає необхідності.