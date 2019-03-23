"Свинарчуків за ґрати": близько двох десятків свиней випустили біля Житнього ринку у Києві

"Випустили свиней, тут ще й кормушки всюди стояли, їх розібрали потім люди"

Близько двох десятків свиней випустили біля Житнього ринку у столиці в межах акції "Свинарчуків за ґрати", яку 23 березня проводять "Національний корпус" та "Нацдружини".

"Близько першої години дня до будівлі ринку приїхала вантажна машина, свині кричали у ній, за машиною - поліція. А тоді почали сходитися пенсіонери, хтось організував плакати. А тоді наїхала страшенна маса тітушок, оточили тут все", розповіла очевидиця акції продавчиня Житнього ринку, повідомляє "Громадське".

Інша продавчиня Марина знімала акцію на телефон. На світлинах видно, що на спинах свиней написані прізвища президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, радника президента Юрія Косюка, в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка тощо.

За словами іншого продавця, молодиків спортивної зовнішності було не більше 50-ти, і проведення акції роботі ринку не заважало.

Станом на третю годину чоловіки спортивної зовнішності у чорних куртках, у більшості з яких були закриті балаклавами обличчя, розійшлися. За словами журналіста Громадського, вони рушили в напрямку метро Контрактова площа. Звідки вони приїхали, очевидці акції не знають.

"Випустили свиней, тут ще й кормушки всюди стояли, їх розібрали потім люди", — зауважили очевидці.

"Пенсіонери кричали "Геть Порошенка!", — розповіла інша продавчиня.

Станом на третю годину вантажний автомобіль зі свиньми ще стояв навпроти Житнього ринку. Як розповів водій автівки Роман, свиней йому завантажили уже на ринку, і ані їхню точну кількість, ані те, звідки їх привезли, він не знає. Однак на питання, куди повезе їх завтра, він зазначив, що "кудись в Одеську область". Згодом, близько 15:30 автівка зі свиньми від’їхала від ринку.

Нагадаємо, що 16 березня представники Нацкорпусу в Полтаві закидали іграшковими свинями поліцейських під час візиту Порошенка.