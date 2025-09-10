Сибіга закликав союзників збивати ворожі дрони і ракети

Він також додав, що путін продовжує ескалувати, розширювати свою війну та випробовувати Захід

Союзники повинні прийняти рішення, яке б дозволило використовувати можливості протиповітряної оборони у сусідніх країнах для перехоплення дронів та ракет в повітряному просторі України.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"російські дрони, що влетіли до Польщі під час масованого нападу на Україну, показують, що почуття безкарності путіна продовжує зростати, оскільки його не було належним чином покарано за попередні злочини", - заявив Сибіга.

Він також додав, що путін продовжує ескалувати, розширювати свою війну та випробовувати Захід. Чим довше він не стикається з жодною силою у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз ще більше провокуватиме росію, і тоді російські ракети та дрони полетять ще далі в Європу.