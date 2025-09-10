Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сибіга закликав союзників збивати ворожі дрони і ракети

10 вересня 2025, 11:31
Сибіга закликав союзників збивати ворожі дрони і ракети
Фото: МЗС України
Він також додав, що путін продовжує ескалувати, розширювати свою війну та випробовувати Захід
Союзники повинні прийняти рішення, яке б дозволило використовувати можливості протиповітряної оборони у сусідніх країнах для перехоплення дронів та ракет в повітряному просторі України.
 
Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.
 
"російські дрони, що влетіли до Польщі під час масованого нападу на Україну, показують, що почуття безкарності путіна продовжує зростати, оскільки його не було належним чином покарано за попередні злочини", - заявив Сибіга.
 
Він також додав, що путін продовжує ескалувати, розширювати свою війну та випробовувати Захід. Чим довше він не стикається з жодною силою у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз ще більше провокуватиме росію, і тоді російські ракети та дрони полетять ще далі в Європу.
 
"Ця ситуація показує, що нарешті потрібно прийняти рішення, щоб дозволити використовувати можливості протиповітряної оборони партнерів у сусідніх країнах для перехоплення дронів та ракет в повітряному просторі України, включаючи ті, що наближаються до кордонів НАТО", - додав він.
 
Сибіга також вбачає у запуску дронів на Польщу заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захищатися від зростаючої кількості російських дронів та ракет.
 
"Крім того, санкції необхідно посилити негайно. путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину потрібно зупинити – і її можна зупинити лише силою, а не слабкістю", - додав він.

 

