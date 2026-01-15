Сибіга заявив, що рф викрала понад 2 млн тонн українського зерна

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до санкцій проти російського тіньового зернового флоту.

"У 2025 році росія викрала понад 2 мільйони тонн українського зерна з наших тимчасово окупованих територій. москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було доставлено до Єгипту", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот. Українській розвідці вдалося ідентифікувати 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки. Запроваджені санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів.

"Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі дію українських санкцій — як судових, так і спеціальних. Я закликаю наших європейських партнерів розпочати системну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить", – написав Сибіга.

Він зазначив, що важливо задіяти як національні, так і міжнародні інструменти, і очікують "більш скоординованих дій і зусиль з боку агентства Frontex".

На думку міністра, уся російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також його покупці, мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції.

"Ми вже маємо досвід протидії тіньовому танкерному флоту росії. Тепер настав час зупинити й розширення російського тіньового зернового флоту.Адже це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини", – зауважив він і додав, що у 2026 році Чорне море, Азовське море та Балтійське море мають бути очищені від будь-яких російських тіньових флотів.