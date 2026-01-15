Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сибіга заявив, що рф викрала понад 2 млн тонн українського зерна

15 січня 2026, 10:05
Сибіга заявив, що рф викрала понад 2 млн тонн українського зерна
Фото: МЗС України
Розвідка вже ідентифікувала 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до санкцій проти російського тіньового зернового флоту. 
 
Про це він написав він у соцмережі Х.
 
"У 2025 році росія викрала понад 2 мільйони тонн українського зерна з наших тимчасово окупованих територій. москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було доставлено до Єгипту", – йдеться у повідомленні.
 
За словами міністра, для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот. Українській розвідці вдалося ідентифікувати 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки. Запроваджені санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів.
 
"Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі дію українських санкцій — як судових, так і спеціальних. Я закликаю наших європейських партнерів розпочати системну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить", – написав Сибіга. 
 
Він зазначив, що важливо задіяти як національні, так і міжнародні інструменти, і очікують "більш скоординованих дій і зусиль з боку агентства Frontex".
 
На думку міністра, уся російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також його покупці, мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції.
 
"Ми вже маємо досвід протидії тіньовому танкерному флоту росії. Тепер настав час зупинити й розширення російського тіньового зернового флоту.Адже це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини", – зауважив він і додав, що у 2026 році Чорне море, Азовське море та Балтійське море мають бути очищені від будь-яких російських тіньових флотів.
 
МЗС України війна в Україні росія окупанти

