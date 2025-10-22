Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони уразили в росії два заводи

22 жовтня 2025, 15:07
Сили оборони уразили в росії два заводи
Йдеться про завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний.
У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили два стратегічні об’єкти на території РФ: заводи з виробництва боєприпасів та нафтопереробний. 
 
Про це розповіли у Генштабі.
 
Йдеться про Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. Це підприємство виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. 
 
Також уражений Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Там зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства.
 
Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.Ступінь завданих збитків уточнюється.
 
У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російського агресора та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

 

