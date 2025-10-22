Сили оборони уразили в росії два заводи

Йдеться про завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний.

У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили два стратегічні об’єкти на території РФ: заводи з виробництва боєприпасів та нафтопереробний.

Про це розповіли у Генштабі.

Йдеться про Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. Це підприємство виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.