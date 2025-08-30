Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони вночі атакували два НПЗ на території рф

30 серпня 2025, 09:15
Сили оборони вночі атакували два НПЗ на території рф
Фото: Генштаб у Facebook
Йдеться про "НПЗ Краснодарський" та завод "Сизранський"
Уночі 30 серпня Сили оборони завдали ударів по кількох об’єктах у росії. Метою атаки було зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів.
 
Про це повідомили в Генштабі.
 
Сили безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій та іншими складовими Сил оборони вдарили по НПЗ "Краснодарський”. 
 
Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік – бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф”, – йдеться в повідомленні.
 
На НПЗ зафіксували численні вибухи та пожежу на об’єкті.
 
Також, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили нафтопереробний завод “Cизранський” у Самарській області рф. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта. Результати вогневого ураження уточнюються”, – додали в Генштабі. 
НПЗросія окупантивійна в Україні

