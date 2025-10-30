Сирський зустрівся з комбригами на Покровському напрямку
30 жовтня 2025, 17:31
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів довгоочікувану зустріч з командирами бригад, які стоять на Покровському напрямку.
Про це Сирський повідомив у Facebook
"Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому знову побував на цьому важливому напрямку. Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції", -йдеться у повідомленні.
На фотографіях зустрічі, які додав до свого допису Сирський, зокрема видно командира 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша – підполковника Сергія Третяка, а також командира 155-ї окремої механізованої бригади полковника Тараса Максімова.