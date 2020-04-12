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Система охорони здоров'я може забезпечити майже 90 тис. ліжок для пацієнтів із COVID-19

Степанов зазначив, що "епідситуація загострюється, але залишається контрольованою"
За дорученням МОЗ регіони перепрофілюють багатопрофільні лікарні для лікування COVID-19, тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Донецькій області.
Система охорони здоров Фото: МОЗ

Система охорони здоров'я України може забезпечити майже 90 тис. ліжок для пацієнтів із COVID-19, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Наші можливості виділення ліжок для пацієнтів із COVID-19 становлять майже 90 тисяч. Вони можуть бути використані в разі потреби, але ресурси медичної системи обмежені", - сказав він, виступаючи під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

Степанов повідомив, що з початку листопада збільшено кількість ліжок для COVID-19 із 40 тис. до 61 тис.

"Лікарні додаються на основі аналізу необхідності додавання лікарень. У нас на сьогодні додано 476 лікарень", - сказав він.

Степанов зазначив, що, зокрема, "під лікарні для COVID-19 переробляються багатопрофільні лікарні, в яких, крім COVID-19, лікують інші захворювання".

При цьому на початок грудня кількість ліжок із підведеним киснем (із централізованою подачею кисню або за допомогою концентраторів) становить 51%. До кінця року цей показник зросте до 80%

Степанов повідомив, що за дорученням МОЗ регіони перепрофілюють багатопрофільні лікарні для лікування COVID-19, тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Донецькій області.

Степанов зазначив, що "епідситуація загострюється, але залишається контрольованою".

Він повідомив, що медична система наростила потужності до 50 тис. ПЛР-тестів на добу, до кінця року МОЗ планує вийти на показники 70 тис. ПЛР-тестів.

Він нагадав, що МОЗ схвалило використання експрес-тестів на антиген для виявлення COVID-19.

"Виділено кошти і розпочалися перші постачання цих тестів. Це дасть змогу робити ще 1 млн тестів на місяць", - сказав він.

Міністр нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна може отримати вакцину від COVID-19 у кількості 8 млн доз.

"Всі закупівлі йтимуть через ДП "Медичні закупівлі України". Необхідна сума для вакцинації груп ризику - 15,1 млрд грн", - сказав він.

Степанов зазначив, що МОЗ удосконалило порядок формування мобільних бригад, капітаційна ставка на надання медичної допомоги на первинному рівні збільшена до 651 грн за людину.

Нагадаємо, що 4 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло 787 891 особа, із них дужало 397 809 осіб, летальних випадків - 13 195.

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04 12 2020 13:06
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