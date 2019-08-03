ПАРЄ оцінила виборчу кампанію в Україні
Під час візиту делегація вислухала твердження про зловживання адміністративним ресурсом під час виборчої кампанії, зокрема про стирання граней між президентською і виборчою діяльністю.
"Делегація вислухала звинувачення про незаконні витрати під час виборчої кампанії і наголосила на необхідності повної прозорості щодо фінансування виборчої кампанії всіх кандидатів. Делегація також дуже стурбована повідомленнями про інтенсивні зусилля деяких кандидатів зі створення систем підкупу виборців", - підкреслено у заяві делегації, опублікованій на сайті ПАРЄ у п’ятницю, 8 березня.
На думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів. Однак після спілкування з різними співрозмовниками в організації підкреслюють, що ще є можливості для поліпшення, і час, який залишився до виборів, дозволяє досягти деякого прогресу.
На думку делегації, Центральна виборча комісія діяла професійно і добре підготувала вибори. Проте безпрецедентно велика кількість кандидатів у президенти і місцевих спостерігачів може ускладнити проведення голосування і викликати проблеми в день виборів.
Делегація шкодує про те, що свобода слова в Україні обмежена тим фактом, що українські ЗМІ в основному належать олігархам та замість збалансованого подання інформації виступають в якості каналів зв'язків з громадськістю для окремих кандидатів.
Делегація ПАРЄ також привітала активну роль, яку відіграло громадянське суспільство в передвиборний період та нагадала, що громадянське суспільство є одним з основних учасників справжньої демократії і має поважатися як таке.
"Тим не менш, делегація висловлює стурбованість тим, що ряд НУО, схоже, пов'язані з партіями та/або кандидатами. Також було тривожно чути, що відомі воєнізовані формування були зареєстровані в якості місцевих спостерігачів і нібито погрожували застосувати силу проти ймовірни порушень в день виборів", - наголошують у ПАРЄ.
Делегація також з жалем відзначила низьке число кандидатів-жінок.
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