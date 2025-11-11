Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ситуація в Покровську критична через нестачу військових – FT

11 листопада 2025, 15:49
Ситуація в Покровську критична через нестачу військових – FT
Фото: Генштаб ЗСУ
Нездатність запобігти повзучому російському просуванню в місто підкреслила дисбаланс людських ресурсів України та росії.

У листопаді російські війська просунулися глибше в Покровськ на сході України, що викликало занепокоєння серед військових експертів та громадських діячів. Колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега закликав Збройні сили України розглянути відступ, поки це можливо, зазначаючи, що ситуація "більше ніж складна і менш ніж контрольована".

Про це пише FT.

Покровськ та сусідній Мирноград раніше слугували важливими логістичними центрами, проте тепер перебувають під загрозою оточення. Українські сили дедалі більше розтягуються по 1000-кілометровій лінії фронту, що ускладнює захист міст. Військові підкреслюють, що нестача особового складу та обмежена кількість боєприпасів робить звільнення міста малоймовірним.

російські війська закріпилися в глибині Покровська та використовують удари дронів, щоб блокувати постачання українських підрозділів. За даними президента Володимира Зеленського, у місті зараз перебувають понад 300 російських солдатів, тоді як українські підрозділи залишаються недостатньо укомплектованими.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що ситуація «в цілому під контролем», проте додав, що існують плани на випадок загострення бойових дій. Українські командири покладаються на спеціальні підрозділи та удари дронів, але експерти вважають, що без збільшення чисельності військ та припасів місто може повторити долю інших сходозахідних населених пунктів, які вже були втрачені.

Польський експерт Конрад Музика попередив, що затримка рішень щодо Покровська може вплинути на мотивацію українських військових та населення, порівнюючи ситуацію з боями за Бахмут, Авдіївку та Вугледар.

