Те, що сталося з Україною, може бути на Західних Балканах, росія шукає нове джерело в Європі – прем’єр Чорногорії

Голова чорногорського уряду коментував останнє загострення в частково визнаному Косові наприкінці вересня.

Прем’єр-міністр технічного уряду Чорногорії Дрітан Абазович вважає, що події в Україні також можуть відбутись і в регіоні Західних Балкан, оскільки росія шукає місця в Європі, де могла б докластись до загострення.

Про це Абазович заявив на Варшавському безпековому форумі, передає CDM.

Голова чорногорського уряду коментував останнє загострення в частково визнаному Косові наприкінці вересня, де озброєні люди обстріляли поліцейських. Він стверджує, що за інцидентом стоїть Сербія.

"Нас має хвилювати те, що росія шукає нові гарячі точки в Європі", – підкреслив Абазович.

На його думку, ця ситуація має ще більше підштовхнути Європейський Союз до розширення, аби "залишатись привабливим для нових членів і таким чином запобігти впливу третіх сторін на регіон (Західних Балкан. – Ред.)".

"Розширення – це питання безпеки, тож якщо ми всі хочемо почуватись безпечніше, ЄС повинен ухвалити рішення про прийняття нових членів. Тоді як важливі рішення відкладаються, треті сторони шукають простору для розпалювання нових гарячих точок на Західних Балканах", – вважає чорногорський прем’єр.