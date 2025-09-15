The Economist оцінив шанси Європи захистити своє небо від рф

Теоретично у європейських країн збудований потужний щит, але на практиці він недосконалий

НАТО зіткнулося з найсерйознішим порушенням свого повітряного простору з моменту заснування понад 75 років тому, коли 19 російських безпілотників атакували Польщу. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте назвав відповідь на вторгнення 10 вересня "дуже успішною", хоча польські та голландські літаки збили лише 4 дрони.

Про це пише видання The Economist.

А вже 13 вересня Румунія повідомила про вторгнення російського безпілотника у свій повітряний простір. Того ж дня президент Дональд Трамп проігнорував це випробування авторитету НАТО, заявивши, що війна в Україні - "не війна Трампа".

"У такій ситуації чи може НАТО захистити своє небо від росії?", - поставило запитання видання.

Повітряний щит альянсу складається з кількох компонентів. Перше завдання - виявлення загроз. НАТО спільно володіє й експлуатує флот із 14 літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління, які зазвичай базуються в Німеччині. Вони можуть вести спостереження за повітряним простором далеко на сході, відстежуючи російські літаки, безпілотники і ракети, що літають над Україною і білоруссю. Їх доповнює група безпілотників RQ-4D Phoenix, які виконують тривалі польоти на дуже великих висотах з бази на Сицилії.