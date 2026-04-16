Тіньовий флот рф возить нафту за фальшивими страховками

Ряд російських танкерів "тіньового флоту" перевозять нафту, використовуючи страхові сертифікати від неіснуючої німецької компанії для обходу міжнародних санкцій.

Як повідомляє видання, згідно з документами української розвідки, танкер Paz, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, отримав страховий сертифікат від компанії Seaguard P&I.

Хоча фірма нібито базується в німецькому Піннебурзі, такої комерційної структури в Німеччині не існує. Адреса, вказана в документах і на сайті компанії, насправді є звичайним житловим багатоквартирним будинком. Крім Paz, подібні фальшиві сертифікати отримали ще щонайменше чотири судна.

Bloomberg пише, що серед суден із сумнівними документами значиться танкер Deyna. У березні 2026 року французька влада вилучила це судно за підозрою в обході санкцій проти росії. Останнім часом європейські країни все частіше перехоплюють подібні судна поблизу своїх територіальних вод.

Такі танкери вважаються загрозою для екології та безпеки, оскільки вони порушують міжнародні морські правила, плавають під фальшивими прапорами та використовують недійсне страхування після блокування західними сервісами.