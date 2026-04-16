Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тіньовий флот рф возить нафту за фальшивими страховками

16 квітня 2026, 17:57
Фото: reuters
Згідно з документами української розвідки, танкер Paz, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, отримав страховий сертифікат від компанії Seaguard P&I.
Ряд російських танкерів "тіньового флоту" перевозять нафту, використовуючи страхові сертифікати від неіснуючої німецької компанії для обходу міжнародних санкцій.
 
Про це свідчать дані Служби зовнішньої розвідки України, якими оперує Bloomberg.
 
Як повідомляє видання, згідно з документами української розвідки, танкер Paz, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, отримав страховий сертифікат від компанії Seaguard P&I.
 
Хоча фірма нібито базується в німецькому Піннебурзі, такої комерційної структури в Німеччині не існує. Адреса, вказана в документах і на сайті компанії, насправді є звичайним житловим багатоквартирним будинком. Крім Paz, подібні фальшиві сертифікати отримали ще щонайменше чотири судна.
 
Bloomberg пише, що серед суден із сумнівними документами значиться танкер Deyna. У березні 2026 року французька влада вилучила це судно за підозрою в обході санкцій проти росії. Останнім часом європейські країни все частіше перехоплюють подібні судна поблизу своїх територіальних вод.
 
Такі танкери вважаються загрозою для екології та безпеки, оскільки вони порушують міжнародні морські правила, плавають під фальшивими прапорами та використовують недійсне страхування після блокування західними сервісами.

 

танкериТіньовий флот рф

Останні матеріали

Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється