Трамп діє як "російський агент" – президент Португалії
29 серпня 2025, 10:05
pacificprime
Соуза зауважив, що США перетворились на "арбітра конфлікту", а не на союзника України, на яку здійснили кривавий напад.
Президент США Дональд Трамп нині діє як "російський агент", віддаючи перевагу москві у війні проти України.
Про це заявив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза під час виступу на молодіжному заході у Літньому університеті, передає CNN Portugal.
Соуза говорив про міжнародну ситуацію та сучасні виклики. Він назвав Трампа прикладом нового стилю політичного лідерства, більш емоційного й орієнтованого на прямий контакт без посередників. Втім, лідер Португалії відзначив небезпечний зсув у глобальному балансі сил.
"З однією особливою і складною річчю: лідер провідної супердержави, об’єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", – заявив Соуза.
Він наголосив, що це не "альянс, заснований на дружбі, економічній, ідеологічній або доктринальній співпраці".
"Я кажу, що, об'єктивно, нове американське керівництво стратегічно сприяє рф", – заявив він.
Соуза додав, що нове американське керівництво "перетворилося з союзника однієї сторони на арбітра конфлікту", причому арбітра, який прагне вести переговори лише з росією, виключаючи Україну та Європу.