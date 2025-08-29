Трамп діє як "російський агент" – президент Португалії

Соуза зауважив, що США перетворились на "арбітра конфлікту", а не на союзника України, на яку здійснили кривавий напад.

Президент США Дональд Трамп нині діє як "російський агент", віддаючи перевагу москві у війні проти України.

Про це заявив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза під час виступу на молодіжному заході у Літньому університеті, передає CNN Portugal.

Соуза говорив про міжнародну ситуацію та сучасні виклики. Він назвав Трампа прикладом нового стилю політичного лідерства, більш емоційного й орієнтованого на прямий контакт без посередників. Втім, лідер Португалії відзначив небезпечний зсув у глобальному балансі сил.

"З однією особливою і складною річчю: лідер провідної супердержави, об’єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", – заявив Соуза.