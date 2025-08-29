Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп діє як "російський агент" – президент Португалії

29 серпня 2025, 10:05
Соуза зауважив, що США перетворились на "арбітра конфлікту", а не на союзника України, на яку здійснили кривавий напад.
Президент США Дональд Трамп нині діє як "російський агент", віддаючи перевагу москві у війні проти України.
 
Про це заявив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза під час виступу на молодіжному заході у Літньому університеті, передає CNN Portugal.
 
Соуза говорив про міжнародну ситуацію та сучасні виклики. Він назвав Трампа прикладом нового стилю політичного лідерства, більш емоційного й орієнтованого на прямий контакт без посередників. Втім, лідер Португалії відзначив небезпечний зсув у глобальному балансі сил.
 
"З однією особливою і складною річчю: лідер провідної супердержави, об’єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", – заявив Соуза.
 
Він наголосив, що це не "альянс, заснований на дружбі, економічній, ідеологічній або доктринальній співпраці". 
 
"Я кажу, що, об'єктивно, нове американське керівництво стратегічно сприяє рф", – заявив він.
 
Соуза додав, що нове американське керівництво "перетворилося з союзника однієї сторони на арбітра конфлікту", причому арбітра, який прагне вести переговори лише з росією, виключаючи Україну та Європу.

 

Португаліявійна в Україніросія окупанти

