Трамп і Сі Цзіньпін обговорили припинення війни в Україні

Дональд Трамп заявив про довленість з Сі про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї восени і про свій візит до Китаю на початку наступного року.

Президент США Дональд Трамп провів "дуже продуктивну" розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Вони обговорили цілий комплекс питань, зокрема щодо припинення російської війни в Україні.

Про це повідомив глава Білого дому у своїй мережі Truth Social в п'ятницю, 19 вересня.

"Щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю припинення війни між росією й Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok", – написав він.

За словами Трампа, він домовився з Сі про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї восени і про свій візит до Китаю на початку наступного року.

Трамп також повідомив, що Сі Цзіньпінь погодився здійснити візит до США "у відповідний час".

"Розмова була дуже вдалою, ми ще поговоримо телефоном, вдячні за домовленість про TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі на саміті АТЕС", – резюмував американський лідер.