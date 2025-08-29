Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі

Згідно з документом, будівлі мають надихати американців, бути впізнаваними і відображати гідність США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який називається "Зробимо урядову архітектуру красивою знову". Він зобов'язує всі федеральні будівлі "дотримуватися класичної архітектури".

Про це повідомляє Білий дім.

"В окрузі Колумбія класична архітектура має бути переважною архітектурою за замовчуванням для федеральних громадських будівель за відсутності виняткових факторів, що вимагають іншого типу архітектури", – йдеться в публікації.

Указ закликає будувати федеральні будівлі таким чином, щоб вони "підносили і прикрашали громадський простір" і "викликали повагу у широкої громадськості". Управління загальних служб (GSA) відповідатиме за виконання наказу, а помічник президента з питань внутрішньої політики повинен повідомляти президента про будь-яке будівництво, що відхиляється від "бажаного стилю".