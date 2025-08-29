Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі

29 серпня 2025, 13:13
Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі
Фото: DW
Згідно з документом, будівлі мають надихати американців, бути впізнаваними і відображати гідність США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який називається "Зробимо урядову архітектуру красивою знову". Він зобов'язує всі федеральні будівлі "дотримуватися класичної архітектури".

Про це повідомляє Білий дім.

"В окрузі Колумбія класична архітектура має бути переважною архітектурою за замовчуванням для федеральних громадських будівель за відсутності виняткових факторів, що вимагають іншого типу архітектури", – йдеться в публікації.
 
Указ закликає будувати федеральні будівлі таким чином, щоб вони "підносили і прикрашали громадський простір" і "викликали повагу у широкої громадськості". Управління загальних служб (GSA) відповідатиме за виконання наказу, а помічник президента з питань внутрішньої політики повинен повідомляти президента про будь-яке будівництво, що відхиляється від "бажаного стилю".
 
Трамп розкритикував модерністську архітектуру другої половини XX століття, заявивши, що вона не подобається суспільству і не сприймається як символ влади. З указу випливає, що такі стилі, як модернізм, бруталізм і деконструктивізм, вважаються небажаними.
 
Згідно з указом, Управління загальних служб має надавати перевагу класичному або традиційному стилю під час затвердження проєктів, а у Вашингтоні класична архітектура для федеральних будівель призначена стилем за замовчуванням. Якщо ж відомство хоче затвердити проєкт в іншому стилі, то воно повинно повідомити президента і надати йому детальне обґрунтування такого вибору.

 

війна в Україніросія окупантибілий дім

Останні матеріали

російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Холман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється