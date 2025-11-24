Трамп не надто цікавився деталями мирного плану США щодо України – WP

Напередодні в Женеві відбулися консультації американської та української делегацій щодо мирного плану США для закінчення війни.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів Washington Post, що президент США Дональд Трамп не був "надто залучений" у деталі мирного плану щодо російсько-української війни.

Про це йдеться в матеріалі WP.

"Ви кажете йому: “Я спробую домогтися угоди“. Він відповідає: “Чудово, спробуйте зробити, що зможете“. І це весь обсяг інформації, який він має", — сказав посадовець.

Він також розповів, що у Вашингтоні панував "абсолютний хаос", тому що навіть підрозділи Білого дому "не знали, що відбувається".