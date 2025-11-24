Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп не надто цікавився деталями мирного плану США щодо України – WP

24 листопада 2025, 13:36
Трамп не надто цікавився деталями мирного плану США щодо України – WP
Фото: apnews.com
Напередодні в Женеві відбулися консультації американської та української делегацій щодо мирного плану США для закінчення війни.
Американський посадовець на умовах анонімності розповів Washington Post, що президент США Дональд Трамп не був "надто залучений" у деталі мирного плану щодо російсько-української війни.
 
Про це йдеться в матеріалі WP.
 
"Ви кажете йому: “Я спробую домогтися угоди“. Він відповідає: “Чудово, спробуйте зробити, що зможете“. І це весь обсяг інформації, який він має", — сказав посадовець.
 
Він також розповів, що у Вашингтоні панував "абсолютний хаос", тому що навіть підрозділи Білого дому "не знали, що відбувається".
 
Те саме зазначив європейський чиновник: за його словами, 21 листопада Вашингтон був "майже здивований усім цим".
 
"Зазвичай, коли є більше інформації, відчуття інші. Ми відчували, що Вашингтон був здивований діями Віткоффа", — розповів він.

 

