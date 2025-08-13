Трамп обговорює з європейськими лідерами свою зустріч з путіним – Politico

Вони, можливо, все ще не матимуть права голосу.

Трамп обговорює стратегію з європейцями перед зустріччю з путіним, але союзники України лишаються настороженими президент США Дональд Трамп веде діалог з європейськими лідерами напередодні зустрічі з Володимиром путіним, узгоджуючи спільну стратегію.

Про це пише медіа організація Politico.

Останніми місяцями президент змінив свою позицію щодо України на користь НАТО, і майбутня зустріч з путіним стане перевіркою цієї позиції.

Видання зазначає, що союзники України не впевнені, що йдеться про реальні консультації. Європейські чиновники вважають середу, коли відбулась телефонна розмова, організована Німеччиною, останнім шансом змусити Трампа зайняти жорстку позицію щодо Кремля.

"Головне, чи це справжня дискусія, що допоможе президенту сформувати власний підхід, чи просто гарні слова без конкретики", - зауважив один із них.

Представник США в НАТО Меттью Вітакер, за іншими даними, відіграв ключову роль у переконанні Трампа врахувати позицію Європи.

Заява Трампа щодо "обміну територіями" в рамках мирної угоди лише посилила невизначеність щодо його реальної позиції. За словами європейського чиновника:

"Ми боїмося, що Трамп не усвідомлює довгострокових намірів путіна...який виграє час, щоб анексувати ще більше, що є грубим порушенням міжнародного права".

Цього тижня європейці спробують донести до Трампа свої “червоні лінії” в умовах мирної угоди та підкреслити сумніви щодо обіцянків путіна. Деякі у Європі вважать, що їхні зусилля чесно налаштувати стосунки з Трампом під час його другого терміну нарешті дають результати.

Проте сама зустріч із путіним і пов’язані з нею заяви президента все ще викликають сумніви в користі цих консультацій. Як пояснив один зі співрозмовників, "усі зараз між тривогою та обуренням".

Зустріч путіна і Трампа очікується вже цієї п’ятниці. А сьогодні по обіді має відбутись онлайн-зустріч Трампа, Венса і Зеленського.