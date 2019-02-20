Трамп оголосив The New York Times ворогом народу
Це сталося на наступний день після великої статті, в якій детально описувалися способи, якими Трапм намагався вплинути на розслідування його президентства і союзників. "Репортаж The New York Times помилковий. Вони вороги народу", - спрямував свою критику на газету Трамп в Twitter, повідомляє "The Бабель".
The New York Times reporting is false. They are a true ENEMY OF THE PEOPLE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2019 г.
Напередодні в газеті вийшла стаття в якій було написано, що в кінці минулого року Трамп просив тодішнього генпрокурора Вітакера призначити прокурором США Джеффрі Бермана відповідальним за розслідуванням над Коеном (колишнім адвокатом Трампа). Берман союзникТрампа, який жертвував на його виборчу кампанію.
Спікер Міністерства Юстиції заявила, що Білий Дім не просив Вітакера втручатися в хід розслідування.
Загалом з боку Трампа було багато атак на пресу. Будь-яку критику він називає фейком, а журналістів і видання - ворогами народу. Обидва ці позначення він застосовував і до The New York Times, хоча періодично навіть хвалить деякі їх публікації.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter відео свого виступу, в якому на фоні грає пісня Everybody Hurts рок-гурту R.E.M. Проте після скарги одного з музикантів соцмережа видалила цей ролик.
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