Трамп оголосив The New York Times ворогом народу

Це сталося на наступний день після великої статті, в якій детально описувалися способи, якими Трапм намагався вплинути на розслідування його президентства і союзників. "Репортаж The New York Times помилковий. Вони вороги народу", - спрямував свою критику на газету Трамп в Twitter, повідомляє "The Бабель".

The New York Times reporting is false. They are a true ENEMY OF THE PEOPLE!