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Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги

Перший варіант відео можна побачити в YouTube
Президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter відео свого виступу, в якому на фоні грає пісня Everybody Hurts рок-гурту R.E.M. Проте після скарги одного з музикантів соцмережа видалила цей ролик.
Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги Фото: apnews.com

Після публікації Трампом відео один із засновників R.E.M., бас-гітарист Майк Міллз попросив главу Twitter Джека Дорсі вжити заходів, повідомляє Hromadske.

Проте офіційна причина видалення відео зі сторінки Трампа - скарга компанії Universal Music Publishing Group, яка володіє правами на музику гурту.

Водночас глава Білого дому не відмовився від ідеї підставити музику під свій виступ. Він опублікував те ж саме відео, яке вже супроводжується піснею God Bless the U.S.A музиканта Лі Грінвуда.

Нагадаємо, Донадьд Трамп використав стиль "Гри престолів" у листопаді минулого року, анонсувавши відновлення санкцій проти Ірану.

Телеканал-виробник серіалу "Гри престолів" HBO повідомив, що проти використання президентом Трампом стилю для постеру, яким він анонсував відновлення санкцій. Телеканал зазначив, що не хоче, аби стиль серіалу привласнювали в політичних цілях.

Однак у січні Дональд Трамп анонсував будівництво стіни на кордоні з Мексикою, використавши аналогію до гасла із популярного американського телесеріалу "Гра престолів" "Winter Is Coming".

 

 

 
 
 
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17 02 2019 17:24
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