Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
Після публікації Трампом відео один із засновників R.E.M., бас-гітарист Майк Міллз попросив главу Twitter Джека Дорсі вжити заходів, повідомляє Hromadske.
Проте офіційна причина видалення відео зі сторінки Трампа - скарга компанії Universal Music Publishing Group, яка володіє правами на музику гурту.
Водночас глава Білого дому не відмовився від ідеї підставити музику під свій виступ. Він опублікував те ж саме відео, яке вже супроводжується піснею God Bless the U.S.A музиканта Лі Грінвуда.
Нагадаємо, Донадьд Трамп використав стиль "Гри престолів" у листопаді минулого року, анонсувавши відновлення санкцій проти Ірану.
Телеканал-виробник серіалу "Гри престолів" HBO повідомив, що проти використання президентом Трампом стилю для постеру, яким він анонсував відновлення санкцій. Телеканал зазначив, що не хоче, аби стиль серіалу привласнювали в політичних цілях.
Однак у січні Дональд Трамп анонсував будівництво стіни на кордоні з Мексикою, використавши аналогію до гасла із популярного американського телесеріалу "Гра престолів" "Winter Is Coming".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- ФОТО Оприлюднено паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, яких американці ліквідували у Сирії, - ФОТО
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО