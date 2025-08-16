Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп передав путіну листа від Меланії щодо викрадених українських дітей

16 серпня 2025, 11:58
Трамп передав путіну листа від Меланії щодо викрадених українських дітей
Перша леді не супроводжувала президента під час поїздки до Аляски.

Президент США Дональд Трамп під час переговорів із главою Кремля Володимиром путіним на Алясці передав йому листа від першої леді США Меланії Трамп, який стосувався питання викрадених українських дітей.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на двох представників Білого дому.

Зазначається, що Меланія Трамп не супроводжувала президента під час поїздки до Анкориджа. У своєму листі вона порушила питання тяжкого становища дітей як в Україні, так і в росії, стверджують співрозмовники агентства.

"Чиновники не розкрили повного змісту листа, повідомивши лише, що в ньому згадується про викрадення дітей внаслідок війни в Україні. Раніше про існування цього листа не повідомлялося", - йдеться у матеріалі агенції.

Зазначимо, що Трамп і путін завершили зустріч без угод і припинення вогню.

 

