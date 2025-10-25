Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном війну в Україні

На яку саме допомогу очікує американський лідер від Китаю?

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час двосторонньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у рамках візиту до Індо-Тихоокеанського регіону планує обговорити війну в Україні. Він додав, що має "хороші стосунки" з Сі та впевнений, що зустріч пройде "чудово".

Про це стало відомо з публікації Білого дому.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, який вплив він хотів би бачити від Китаю на дії росії. Президент США натякнув, що прагне, аби Пекін вплинув на позицію Москви щодо України.

"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із росією. Ми наклали дуже великі санкції на росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг, — сказав Трамп. — Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі... ми збираємося зустрітися. У нас буде гарна зустріч... Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань — це відносини між росією та Україною".

Трамп додав, що в цій війні щотижня гине близько семи тисяч людей. Він також зазначив, що лідер Китаю зацікавлений у завершенні конфлікту.