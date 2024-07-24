Трамп подає скаргу на Гарріс за використання коштів передвиборчої кампанії Байдена

Команда республіканця прямо звернулася до Федеральної виборчої комісії зі скаргою.

Штаб кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа у вівторок, 23 липня, подав скаргу до Федеральної виборчої комісії проти віцепрезидента Камали Гарріс, звинувативши її команду в порушенні федеральних законів про фінансування виборчих кампаній через отримання контролю над виборчими фондами американського лідера Джо Байдена.

Про це повідомляє The Guardian.

У скарзі, яку подав головний юрисконсульт кампанії Трампа Девід Воррінгтон, стверджується, що кампанія Байдена не могла перейменувати свій комітет з “Байден у президенти” на "Гарріс у президенти" після того, як Байден вийшов із виборчих перегонів у неділю,14 липня, та перерахувати понад 91 млн доларів.

"Якщо Байден не буде претендувати на номінацію від Демократичної партії, то він не братиме участі у загальних виборах, а всі внески на загальні вибори, отримані комітетом “Байден у президенти”, є надмірними й повинні бути повернуті", - йдеться у скарзі.

Поки що незрозуміло, якою буде реакція Федеральної виборчої комісії. Однак кампанія Трампа шукає будь-який спосіб уповільнити імпульс, який Гарріс змогла створити серед виборців і донорів після того, як стала ймовірним кандидатом у президенти від Демократичної партії.

Стратегія штабу Трампа включає відкриття нових юридичних баталій, щоб спробувати завадити Гарріс отримати доступ до виборчих коштів Байдена, хоча скарга, подана у вівторок, не призвела до судового позову.

Команда республіканця прямо звернулася до Федеральної виборчої комісії з проханням заборонити переказ коштів. А якщо Федеральна виборча комісія визнає передачу коштів незаконною, штаб Трампа проситиме її розглянути питання про штраф або передачу кримінальної справи до Міністерства юстиції США.

У Гарріс цю скаргу розглядають як “надуману” юридичну спробу завадити її виборчій кампанії. Згідно з заявою команди Гарріс, за 36 годин після того, як Байден вийшов з виборчих перегонів, її кампанія зібрала 100 мільйонів доларів.