Трамп погрожує закриттям двом провідним телеканалам у США

25 серпня 2025, 11:51
Телекомпанії NBC та ABC американський президент назвав найгіршими, і закликав забрати у них ліцензії
Президент США Дональд Трамп розкритикував телекомпанії NBC та ABC, назвавши їх "двома найгіршими й найбільш упередженими мережами в історії", додавши, що він підтримає рішення Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) відкликати їхні ліцензії.
 
Про це пише Bloomberg.
 
"Ці телекомпанії пишуть про мене 97% негативних новин. І це незважаючи на дуже високу популярність і те, що на думку багатьох, ми маємо одні з найкращих восьми місяців в історії президентств. Якщо це так, то вони є просто рукою демократичної партії, на думку багатьох, FCC повинна анулювати їхні ліцензії. Я повністю підтримую це, тому що вони настільки упереджені і неправдиві, що становлять реальну загрозу для нашої демократії!!!" – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
 
FCC видає ліцензії власникам телевізійних станцій. Ці ліцензії потрібно періодично поновлювати.
 
Заяви Трампа пролунали після гучних судових суперечок із великими медіа. У липні він врегулював позов проти CBS News на $16 мільйонів. Також Трамп досяг $15-мільйонної угоди з ABC щодо звинувачень у наклепі.
 
Наразі FCC, очолювана республіканцем Бренданом Карром, розпочала розслідування діяльності обох телекомпаній. 
 
NBC належить NBCUniversal, що входить до складу компанії Comcast. ABC належить The Walt Disney Company.
 
Трамп вже критикував NBC під час першої каденції. У 2017 році він вже виступав за позбавлення NBC ліцензій після того, як мережа опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що президент закликав до збільшення ядерного арсеналу США, що він заперечував.
