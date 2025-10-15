Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Медаллю Свободи

15 жовтня 2025, 10:05
Це найвища відзнака для цивільних у США.
Президент США Дональд Трамп провів у Білому домі церемонію посмертного нагородження праворадикального активіста Чарлі Кірка Медаллю Свободи - найвищою відзнакою від глави держави, яку може отримати цивільна особа.
 
Про це пише The Guardian.
 
Вручення нагороди вдові вбитого прихильника Трампа відбулося в день, коли Кірк міг би відзначати свій 32-ий день народження.
 
Республіканець у своїй промові назвав подкастера "унікальним і нестримним", а вдова Кірка Еріка заявила, що її чоловік "тепер носить корону праведного мученика", а, якби залишився живим, міг би колись балотуватися у президенти. 
 
Чарлі Кірк практикував публічні дебати, під час яких просував ультраправу ідеологію нетерпимості до ЛГБТК+ спільноти, абортів і навіть Акту про громадянські права 1964 року. Він також транслював проросійські наративи щодо війни в Україні. Активіста застрелили під час заходу у штаті Юта. 

 

війна в Україніросія окупантиСША

